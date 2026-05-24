Мощный ливень в азиатской стране привел к жертвам

24 мая 2026, 09:05

Один человек погиб и 17 пропали без вести после ливня в китайском Чунцине

Мощный ливень прошел в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая. В результате один человек погиб, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местное агентство «Синьхуа».