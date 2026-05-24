Мощный ливень в азиатской стране привел к жертвам
Мощный ливень прошел в городе центрального подчинения Чунцин в центральной части Китая. В результате один человек погиб, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местное агентство «Синьхуа».
Стихия вызвала мгновенные сильные подтопления жилых районов и объектов инфраструктуры. По данным метеорологов, максимальное количество осадков достигло отметки в 296,6 миллиметра, а их интенсивность составила более 103,6 миллиметра в час.
В настоящее время в пострадавшем регионе продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий наводнения. По прогнозам синоптиков, ливни также ожидаются в период с 23 по 27 мая на территории нескольких провинций страны.
Ранее сообщалось, что десятки человек погибли при мощном взрыве на угольной шахте «Люшэньюй» в Китае.
