В США опекунша до смерти запытала ребенка
Невеста отца семилетней американки Джор’Динн Дункан Эмили Келли месяцами издевалась над подопечной, фиксировала пытки на камеру телефона и не оказывала девочке необходимой медицинской помощи. Об этом сообщает People.
История началась в 2024 году, когда подростка передали под опеку Келли. Мать ребенка лишилась родительских прав, а отец оказался за решеткой. Трагедия раскрылась в декабре 2025 года, когда женщина позвонила в скорую помощь и сообщила, что у малышки остановилось сердце. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
В ходе расследования медики установили, что Джор’Динн скончалась от инфекции, которая попала в организм через раны на теле. Полиция приступила к тщательному изучению обстоятельств дела и вскоре обнаружила в телефоне подозреваемой и облачных аккаунтах множество фото‑ и видеоматериалов, запечатлевших месяцы издевательств над ребенком. Кроме того, Келли систематически придумывала поводы, чтобы девочка не ходила в школу. Таким образом женщина скрывала следы насилия.
Помимо самой Эмили Келли, по делу проходят еще две обвиняемые: ее 75‑летняя мать и 24‑летняя дочь. Всех троих подозревают в непредумышленном убийстве, незаконном лишении свободы и создании угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего. В суде все фигуранты дела заявили о своей невиновности.
