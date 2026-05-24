Около 40 человек оказались под завалами после обрушения здания на Филиппинах
В филиппинском городе Анхелес произошло обрушение строящегося десятиэтажного здании. Под завалами могут находиться до 40 человек, сообщает телеканал GMA News.
Местные власти оперативно развернули поисково‑спасательную операцию. На текущий момент известно, что порядка десяти человек смогли самостоятельно покинуть место происшествия.
По словам руководителя пресс‑службы городской администрации Джея Пелайо, под обломками, вероятнее всего, остаются около 30–40 строительных рабочих. Кроме того, последствия обрушения затронули соседнее здание. Среди пострадавших оказался 51‑летний турист из Малайзии, которого извлекли из‑под завалов. Поисково-спасательная операция продолжается.
