Опасный трюк на поезде стоил жизни 14-летнему подростку
14-летний мальчик погиб, а 18-летний парень пострадал после падения с поезда метро в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла на Вильямсбургском мосту, когда подростки ехали на крыше вагона поезда линии J, который двигался в сторону Манхэттена. После происшествия обоих госпитализировали, однако спасти младшего из них не смогли. Второй юноша находится в больнице в критическом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Власти города выражают озабоченность по поводу роста числа подобных инцидентов. В прошлом году при подобных обстоятельствах погибли пять человек. С начала этого года правоохранительные органы провели 75 задержаний по делам, связанным с опасным поведением на поездах.
Ранее сообщалось, что в Бангкоке грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и несколькими легковыми автомобилями на железнодорожном переезде. В результате погибли восемь человек, еще не менее 25 пострадали, некоторые из них находились в тяжелом состоянии.
