Опасный трюк на поезде стоил жизни 14-летнему подростку

Фото: iStock/mirror-images

14-летний мальчик погиб, а 18-летний парень пострадал после падения с поезда метро в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.



Трагедия произошла на Вильямсбургском мосту, когда подростки ехали на крыше вагона поезда линии J, который двигался в сторону Манхэттена. После происшествия обоих госпитализировали, однако спасти младшего из них не смогли. Второй юноша находится в больнице в критическом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Власти города выражают озабоченность по поводу роста числа подобных инцидентов. В прошлом году при подобных обстоятельствах погибли пять человек. С начала этого года правоохранительные органы провели 75 задержаний по делам, связанным с опасным поведением на поездах.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и несколькими легковыми автомобилями на железнодорожном переезде. В результате погибли восемь человек, еще не менее 25 пострадали, некоторые из них находились в тяжелом состоянии.

Лидия Пономарева

