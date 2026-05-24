Мощный пожар на северо-востоке Москвы

24 мая 2026, 23:02

Предположительно, в Москве загорелся склад «Леруа Мерлен»

На северо-востоке Москвы на Алтуфьевском шоссе, предположительно, загорелся склад сети гипермаркетов «Леруа Мерлен». Об этом пишет телеграм-канал «Москва с огоньком».





Очевидцы сообщают о густом дыме, который видно над районом, и хлопках, возможно, связанных с наличием легковоспламеняющихся материалов внутри помещения. На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации о пострадавших и причинах возгорания на текущий момент не поступало.



Ранее пожар произошел в торговых павильонах на рынке строительных материалов «Тополек» в районе Коммунарка (Новая Москва). Дым виднелся в разных частях округа.



Площадь горения достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Для его ликвидации привлекались два вертолета Московского авиационного центра.



