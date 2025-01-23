В Подмосковье произошло зимнее возгорание сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Необычное для зимнего сезона происшествие зафиксировали в Московской области: в округе Коломна произошло возгорание сухой травы. Огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Трава загорелась на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна. Получив вызов, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в считанные минуты ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — рассказал начальник 316-й части Мособлпожспаса Максим Краскин.Он добавил, что пал травы является проблемой, характерной для весны, однако из-за отсутствия снежного покрова сейчас в регионе появился сухостой, который может загореться от малейшей искры.
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