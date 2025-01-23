В Подмосковье подросток попытался пронести в школу нож и топор

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В Балашихе задержали десятиклассника, который пытался пронести в школу № 5 нож и топор для мяса. Об этом пишет Mash.
По данным канала, школьника остановил охранник, который заметил что-то подозрительное. Он попросил подростка открыть портфель и показать его содержимое. В нем помимо учебников оказались нож и топор.
Парень не смог объяснить, зачем ему эти предметы понадобились в школе. На место вызвали сотрудников ФСБ. Им предстоит выяснить, какие намерения были у десятиклассника.
Напомним, утром 10 января подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в здание школы № 54 в Курске, где он раньше учился. Он пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, но возгорание удалось предотвратить.
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Парень не смог объяснить, зачем ему эти предметы понадобились в школе. На место вызвали сотрудников ФСБ. Им предстоит выяснить, какие намерения были у десятиклассника.
Напомним, утром 10 января подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в здание школы № 54 в Курске, где он раньше учился. Он пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, но возгорание удалось предотвратить.
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Элина Позднякова