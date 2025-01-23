МЧС: В Краснодаре огонь охватил крышу ресторана, пожар локализован

Видео: МЧС России
В Краснодаре пожарные МЧС оперативно локализовали крупное возгорание в ресторане на улице Зиповской. Пожар охватил крышу трехэтажного здания, площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
На борьбу с огнем выехали более 50 сотрудников МЧС, задействовали 16 единиц специальной техники.
Пламя быстро распространилось по кровле здания, но благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На данный момент причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды.
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Пламя быстро распространилось по кровле здания, но благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На данный момент причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды.
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Мария Моисеева