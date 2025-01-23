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МЧС: В Краснодаре огонь охватил крышу ресторана, пожар локализован

Видео: МЧС России

В Краснодаре пожарные МЧС оперативно локализовали крупное возгорание в ресторане на улице Зиповской. Пожар охватил крышу трехэтажного здания, площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
На борьбу с огнем выехали более 50 сотрудников МЧС, задействовали 16 единиц специальной техники.

Пламя быстро распространилось по кровле здания, но благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На данный момент причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.



Ранее «Радио 1» передавало, что север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды.

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СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы
Юрист Гордон: уголовное дело о гибели баскетболиста Тиммы не возбудили
23 января 2025, 03:19

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА Новости сообщила известный юрист Екатерина Гордон.
По словам Гордон, причиной предварительного отказа стали процессуальные сроки.

Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство.

Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова. По словам Пугачева, конфликт возник из-за недвижимости, которую Тимма приобрел за 180 миллионов рублей.

Прощание с 32-летним спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова, пережившая нервный срыв после смерти бывшего супруга, на похоронах не присутствовала. Тимма и Седокова заключили брак в 2020 году, но в декабре 2024-го официально развелись.

Янис Тимма был известным баскетболистом, игравшим за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки», а также за сборную Латвии.

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#самоубийство
#рф
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У экс-замминистра обороны Иванова изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия
ТАСС: СК нашел в домае экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия
23 января 2025, 02:56

Фото: iStock/Bytmonas

В доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и хищении более 4 миллиардов рублей, обнаружили свыше 30 единиц огнестрельного оружия. Среди изъятых образцов были охотничьи и наградные экземпляры, сообщает ТАСС.
Оружие отправили на баллистическую экспертизу, добавили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела продолжается. Обвинительное заключение в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова было утверждено и передано в Хамовнический суд.

Суду предстоит рассмотреть материалы дела, объем которых насчитывает около 80 томов. Дата первого заседания пока не назначена.

Иванов обвиняется в участии в масштабных хищениях, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц». Защита утверждает, что срок давности по делу истекает в конце 2025 года, что, по мнению адвокатов, является причиной давления следствия с целью вынесения приговора в кратчайшие сроки.

Обвиняемые свою вину не признают.

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#суд
#оружие
#защита
#расследование
#рф
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Новая волна сильных пожаров охватила север Лос-Анджелеса — впервые после недавней катастрофы
CNN: Новая волна сильных пожаров накрыла север Лос-Анджелеса
23 января 2025, 02:20

Фото: iStock/Toa55

Север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды. Об этом пишет CNN.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильный ветер со скоростью до 40 миль в час (64 км/ч) ускоряет распространение пламени на юго-запад.

Пожар, получивший название «Hughes Fire», горит вблизи городка Кастаик, расположенного у подножия гор округа Лос-Анджелес. По данным Cal Fire, на момент 2 часов дня среды (местное время) пожар был локализован на 0%.

В тушении задействованы не менее 10 самолетов и большое количество пожарных бригад. Огонь охватывает густую растительность, что усугубляет ситуацию. Местные власти сообщили, что ближайшие к эпицентру районы остаются в зоне повышенной опасности. Кадры ​происходящего можно увидеть в Telegram-канале «Известий».



Дым от пожара виден даже на расстоянии 50 миль, вплоть до города Окснард в округе Вентура. Модели распространения пламени показывают, что огонь, скорее всего, будет двигаться на юг и запад, и дальше угрожая городку Кастаик, где проживает около 19 тысяч человек.

Условия в районе пожара остаются крайне сложными: местность изрезана холмами, а растительность высохла до предела. В связи с угрозой распространения огня весь Национальный лес Лос-Анджелеса закрыт для посещений.

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Машину в Набережных Челнах разорвало на части взрывом ​от сигареты
РЕН ТВ: Авто мощно взорвалось на ходу в Набережных Челнах
23 января 2025, 01:01

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль Geely, шокировав водителей и прохожих. Инцидент произошел на Первой дороге, когда машина двигалась по крайней правой полосе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Предварительно, причиной взрыва стал газовый баллон. Считается, что водитель автомобиля, 60-летний мужчина, закурил прямо в салоне, что и спровоцировало хлопок. Огонь охватил площадь около 4 квадратных метров, быстро распространившись по салону.

Очевидцы, оказавшиеся поблизости, смогли потушить пламя до прибытия сотрудников МЧС. Однако водитель не избежал травм — он получил ожоги лица и рук и был срочно доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Кадры, снятые с места происшествия, выложили в Telegram-канале РЕН ТВ. На видео точки зрения одного из водителей видно, как из пылающего автомобиля вырываются языки пламени и его разрывает на части.



Точные обстоятельства происшествия все еще выясняются.

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#машина
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В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами
22 января 2025, 23:22

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» подкинули тигрёнка с переломанными лапами. Впоследствии зверя передали в хоспис для диких животных «Дом тигра» в Ленинградской области, поскольку зоопарк не мог обеспечить большой кошке необходимое лечение. Об этом сообщает официальное сообщество ВК «Дом тигра».
Уточняется, что у пятимесячной тигрицы обнаружили переломы плечевых костей передних лап.

По словам специалистов, травмы могли быть вызваны неправильным уходом и кормлением. Кости животного стали хрупкими из-за «хрустальной болезни» и могли ломаться даже от обычных прыжков.

Бывшие владельцы тигрицы, вероятно, приобрели её как «живую игрушку» и не имели представления о правильном уходе.

Животное хорошо перенесло дорогу длиной 2,5 тыс. км, сообщают в официальной ВК-группе «Дом тигра». Полное обследование и рентген запланированы на ближайшее время. Предварительные прогнозы благоприятные, поскольку позвоночник тигренка не повреждён. Лечение может занять несколько месяцев.

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#врачи
#зоопарк
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#хоспис
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#тигры
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В Туве арестовали военнослужащего после избиения контрактников
22 января 2025, 22:40

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Абаканский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал младшего сержанта, подозреваемого в избиениях военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своём телеграм-канале.
По версии следствия, 13 января младший сержант находился на территории воинской части и «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие, выраженное в нанесении ударов специальным средством — палкой резиновой и разрядом электрического тока электрошокера». В суде добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.

19 января в Telegram-канале Baza появилось видео с избиением контрактников в воинской части №55115 в городе Кызыле. Канал утверждал в комментарии, что военная полиция избивает и пытает электрошокером солдат с ранениями.

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#полиция
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#telegram
#солдат
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Bild: Афганец с ножом напал на детский сад в Германии, есть погибшие
22 января 2025, 22:33

Фото: istockphoto/Diy13

В баварском городе Ашаффенбург 28-летний нелегальный мигрант из Афганистана набросился с ножом на группу воспитанников детского сада, гулявших в парке Шенталь. В результате нападения погиб двухлетний мальчик из Марокко и 41-летний мужчина, который встал на защиту детей.
О страшном инциденте рассказало немецкое издание Bild. Кроме того, маленькая девочка из Сирии получила удар ножом в шею, а воспитательница группы сломала руку, спасаясь от террориста.

Сбежавшего афганца преследовали прохожие до момента задержания его полицией. Министр внутренних дел Баварии сообщил: нелегал находится в Германии с 2022 года и неоднократно привлекался к ответственности за насилие, но каждый раз он проходил лечение в психиатрической клинике, после чего оказывался на свободе.

Канцлер Германии назвал случившееся нападение «невообразимым террористическим актом». Хотя, немцы, наверное, уже привыкли, особенно после «ночи длинных ножей» в Кёльне и других городах Германии в канун нового 2016 года.

«Я устал от того, что каждые несколько недель в нашей стране происходят такие акты насилия. От людей, которые, по сути, приехали к нам, чтобы найти здесь защиту. Ложная толерантность здесь совершенно неуместна», — заявил Шольц журналистам издания.

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#удар
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В ЯНАО мать и дочь пытались отравить сына и брата
22 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Мать с помощью дочери травила медицинскими препаратами родного сына брата в Ямало-Ненецком автономном округе. После возвращения из тюрьмы он принялся терроризировать близких, которые захотели таким способом избавиться от него.
Сын Жанны и брат Кристины Г. вернулся из тюрьмы совершенно неуправляемым. Родные начали незаметно травить его, подсыпая лекарства в алкоголь и вливая ему в рот во время сна. Бывший заключенный попал в больницу, где его спасли, не заметив ничего подозрительного.

Через некоторое время женщины сделали еще одну попытку убийства, подговорим собутыльника мужчины Андрея подпихнуть жертве заранее заготовленную бутылку. Мужчина второй раз попал в больницу и снова выжил, но на этот раз врачи обнаружили в анализах подозрительное сочетание медицинских препаратов.

Фото: istockphoto/Jose Jonathan Heres

Судебные разбирательства продолжались в течение года. Женщины приводили многочисленные доказательства побоев и прочих издевательств, которым их подвергал близкий родственник. Однако покушение на убийство остаётся таковым независимо от личных качеств и поведения потерпевшего. Взявшие на себя роль карающей инстанции Жанна, Кристина и их соучастник Андрей приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.

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Во Владивостоке курсант пострадал из-за взорвавшейся у него в руках мины
Baza: на выставке во Владивостоке в руках у курсанта взорвалась мина
22 января 2025, 19:40

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, который посетил выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во вторник, 21 января. Один из курсантов заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Он взял мину в руку, и сразу же раздался взрыв.

В результате детонации снаряда курсант получил минно-взрывные травмы и многочисленные ранения. Согласно информации канала, у пострадавшего оказались повреждены кисти рук, бедра и шея.

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#травмы
#инцидент
#мина
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