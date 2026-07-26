Мощный пожар произошел на трассе при ДТП в Самарской области, погибла семья
В Самарской области завершили предварительное расследование обстоятельств масштабного ДТП, произошедшего 18 июля на федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом пишет Mash.
Погибли три человека. Речь идет о женщине с двумя детьми. Возгорание случилось в момент столкновения авто с грузовиком MAN. Это привело к мгновенному распространению огня на соседние транспортные средства.
Картина ДТП такова: грузовой автомобиль врезался в стоявшую на дороге Skoda, после чего ее отбросило на две другие машины — Hyundai Creta и Skoda Kodiaq. Все четыре автомобиля получили серьезные повреждения, несколько из них полностью выгорели.
По сведениям портала kp.ru, погибшие находились в разных машинах, однако Mash утверждает, что это были супруга и дети владельца Skoda. Сам водитель легковушки в момент аварии вышел из салона покурить и не пострадал.
Инцидент произошел на ремонтируемом участке дороги. Очевидцы указывают на отсутствие предупреждающих дорожных знаков, что могло стать косвенной причиной аварии. Официальных комментариев от компетентных органов пока не поступало.
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