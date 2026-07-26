Достижения.рф

Мощный пожар произошел на трассе при ДТП в Самарской области, погибла семья

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Самарской области завершили предварительное расследование обстоятельств масштабного ДТП, произошедшего 18 июля на федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом пишет Mash.



Погибли три человека. Речь идет о женщине с двумя детьми. Возгорание случилось в момент столкновения авто с грузовиком MAN. Это привело к мгновенному распространению огня на соседние транспортные средства.

Картина ДТП такова: грузовой автомобиль врезался в стоявшую на дороге Skoda, после чего ее отбросило на две другие машины — Hyundai Creta и Skoda Kodiaq. Все четыре автомобиля получили серьезные повреждения, несколько из них полностью выгорели.

По сведениям портала kp.ru, погибшие находились в разных машинах, однако Mash утверждает, что это были супруга и дети владельца Skoda. Сам водитель легковушки в момент аварии вышел из салона покурить и не пострадал.

Инцидент произошел на ремонтируемом участке дороги. Очевидцы указывают на отсутствие предупреждающих дорожных знаков, что могло стать косвенной причиной аварии. Официальных комментариев от компетентных органов пока не поступало.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0