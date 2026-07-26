На Алтае в ДТП погибли три человека, включая несовершеннолетнего
В Алтайском крае в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, ещё три пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла на трассе, когда гражданин за рулём Toyota Raum выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Carina. Три пассажира, включая несовершеннолетнего, скончались, при этом водителей обеих машин и ещё одного подростка доставили в больницу с различными травмами.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, обстоятельств аварии и условий, которые могли к ней привести.
Ранее «Радио 1» передаваол, что на Эльбрусе число погибших альпинистов из группы туристов из Боснии и Герцеговины увеличилось до пяти — выжить удалось лишь двоим. Подробности читайте здесь.
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