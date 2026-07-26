В Москве пьяный после дня рождения водитель устроил ДТП со смертельным исходом
В Москве пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП – жертвами стали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места инцидента.
По словам очевидцев, мужчина за рулём чёрного автомобиля отмечал день рождения и после застолья взял на себя управление транспортным средством, несмотря на нетрезвое состояние. На дороге гражданин врезался в другую машину, и скончался на месте от силы удара.
Второй пострадавший, который находился в серебристом автомобиле, получил тяжёлые травмы. Прибывшие медики пытались реанимировать его, но спасти мужчину не удалось.
Ранее «Радио 1» передавало, что пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, от госпитализации гражданин РФ отказался. Уже 27 июля он отправится в Москву.
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