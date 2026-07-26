В Москве пьяный после дня рождения водитель устроил ДТП со смертельным исходом

26 июля 2026, 01:41

Пьяный после дня рождения водитель спровоцировал ДТП в Москве, два человека погибли

Фото: iStock/z1b

В Москве пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП – жертвами стали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места инцидента.