Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга

Фото: iStock/Distortion Media
Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Согласно информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС.
Заключённых и сотрудников колонии эвакуировали в безопасный блок. Отмечается, что огонь тушат 5 расчётов МЧС России.
В данном исправительном учреждении организовано производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, также присутствует камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.
Читайте также:
Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске
Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
Заключённых и сотрудников колонии эвакуировали в безопасный блок. Отмечается, что огонь тушат 5 расчётов МЧС России.
В данном исправительном учреждении организовано производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, также присутствует камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.
Читайте также:
Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске
Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
Екатерина Коршунова