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Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга

В Екатеринбурге горит исправительная колония №10
03 октября 2024, 17:10
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Согласно информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС.




Заключённых и сотрудников колонии эвакуировали в безопасный блок. Отмечается, что огонь тушат 5 расчётов МЧС России.



В данном исправительном учреждении организовано производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, также присутствует камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

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#возгорание
#информация
Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили приговор
Экс-министру Открытого правительства Абызову утвердили 12-летний приговор
03 октября 2024, 16:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили 12-летний срок в Мосгорсуде по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебное решение.
«Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов», — прокомментировали журналистам в суде.
Абызов будет отбывать наказание на строгом режиме. Кроме того, ему назначили штраф в 80 миллионов рублей. Другие фигуранты уголовного дела получили от пяти до 12 лет колонии, а еще двоих освободили прямо в зале суда. Три человека освободились, поскольку срок наказания истек.

Абызова взяли в марте 2019 года и отправили в изолятор.

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#криминал
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Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег
В смерти ветерана СВО во Владивостоке не нашли криминального следа
03 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Soumen Hazra

Смерть бойца спецоперации во Владивостоке не носила криминального характера. Об этом информирует издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на источник.
Мужчину обнаружили без признаков жизни в арендованной квартире в начале октября этого года. При нем также нашли крупную сумму денег.

Уточняется, что причиной смерти военного стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле солдата, которые изначально сочли следами побоев, могли появиться из-за падений.

Ранее сообщалось, что в Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Душили нательным крестом»: почему 14-летний подросток с Кубани застрелил приемную мать и причем тут яйца
03 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Motortion

Трагедия произошла на Кубани в станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. 14-летний парень, оставшийся сиротой в подростковом возрасте, дважды выстрелил в опекуншу из ружья после новогодних праздников. Что заставило парня убить женщину во время завтрака, рассказывает редакция «Радио 1».

День убийства


10 января 2024 года утром во время завтрака между 14-летним Сергеем (имя изменено) и его 54-летней опекуншей произошла ссора. В какой-то момент подросток достал ружье, хранившееся в шкафу, и дважды выстрелил в опекуншу, ранив ее в шею и грудь. Женщина скончалась на месте. У нее осталось двое своих детей.

В этот день приемная мать собиралась отвезти мальчика в город. Он должен был получить паспорт.

Уже через несколько часов парня задержали в соседнем селе. Он угнал машину приемного отца, но бросил ее возле местного кладбища и попытался сбежать. Нашли его по следам на снегу.

Ничего не предвещало беды


При допросе задержанный Сергей полностью признал вину и рассказал, что убил женщину из-за постоянной критики. По его словам, приемные родители уделяли ему меньше внимания, чем родным детям, и постоянно ругали. Он пояснил, что ссора возникла из-за того, что он без спроса взял 50 яиц и продал их водителю за 500 рублей, а потом мать не дала ему яблоко потому что, что он не доел завтрак.

При этом по версии приемного отца, в семье мальчика никогда не обижали. Он рассказал, что подростка никогда ни в чем не обделяли. Обращался он к ним «мама» и «папа», и беды ничего не предвещало.

«У нас и в мыслях не было, что он таит какие-то обиды. Потому что жена мечтала о приемном сыне, хотела из детдома взять, а тут друг наших родных без семьи остался, мы к нему как к своему относились», — приводит «Комсомольская правда» слова Игоря.

При этом парню часто попадало за дело: то он украл сахарницу из кафе, то спрятал ключи от отцовской машины.

Отягощенная наследственность


По словам соседей, мальчик часто пытался привлечь к себе внимание из-за его недостатка в детстве. Он рос в неблагополучной семье. Сам подросток рассказывал, что отец пытался задушить его нательным крестом. Также соседи поведали историю, что сводный брат по матери ориентировочно в таком же возрасте, как и Серега, зарубил топором своего отца.

Мать умерла в 2015 году после тяжелой болезни. После этого покончил с собой и его отец. Ребенок оказался в реабилитационном центре, а после — попал в приемную семью.

Какое наказание грозит подростку


Сергей находится под стражей уже девять месяцев. В силу возраста ему грозит лишь половина положенного срока — до 7,5 лет тюрьмы.

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Подмосковный таксист набрал кредитов на пассажира, забывшего телефон в машине
03 октября 2024, 14:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Житель Королёва забыл телефон в салоне такси, водитель воспользовался этим, взял при помощи оставленного гаджета несколько кредитов и перевёл все деньги себе, общая сумма ущерба составила свыше 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что потерпевший забыл свой телефон в такси. Водитель, используя телефон потерпевшего, оформил займы в банке на его имя. В последующем злоумышленник перевел все денежные средства потерпевшего на различные счета», — говорится в сообщении.
Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители смогли установить личность таксиста и задержали его. Им оказался житель Ставропольского края.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Москвичку поймали на кражах в подмосковных магазинах
03 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/zoka74

Жительницу Москвы задержали по подозрению в кражах товаров из магазинов в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от администратора одного из сетевых магазинов: с полок были похищены средства личной гигиены на сумму более 6 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.
Следователи также установили причастность задержанной к ещё одному аналогичному преступлению на территории Сергиево-Посадского городского округа. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал
#кражи
#сергиев посад
#полиция
#мвд московской области
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«Заткнись и успокойся»: в Подмосковье 14-летняя девочка на скорости выпрыгнула из машины похитителя, подробности
03 октября 2024, 13:39

Фото: istock / Jurgute

В Московской области 14-летняя школьница выпрыгнула из автомобиля похитителя на полном ходу. Мужчину, пытавшегося украсть девочку, ищут.
В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.

Настойчивый «помощник»

Все произошло в поселке Поведники в подмосковном городском округе Мытищи. Девочка вышла из супермаркета «Пятерочка» и наткнулась на мужчину, который предложил подвести ее до дома. Школьница отказалась, но мужчина продолжал активно навязывать свою помощь, и в результате восьмиклассница согласилась. Как только автомобиль тронулся с места, попутчица, севшая на переднее сидение, все таки решила, что от такой поездки с незнакомцем стоит отказаться.

Она просила остановить машину, но водитель на ее мольбу не обращал внимания. Испугавшись за свою жизнь, школьница решила идти на крайние меры. Она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь машины и выпрыгнула из него на полном ходу. Злоумышленник не сбавил скорость и скрылся с места происшествия.

Фото: istock / undefined undefined

В результате падения ребенок оказался серьезно травмирован. Девочка сломала лодыжку, лучевую кость и получила множественные ссадины. В настоящее время пострадавшая передвигается на костылях. В скором времени её прооперируют.

Как рассказал источник 360.ru, мужчина удерживал школьницу за руку — на ней остались синяки и кровоподтеки.

«Он говорил "заткнись и успокойся" <…> Дальше она выпрыгнула, вывалилась из машины. Он не остановился, дальше поехал», — рассказал собеседник издания.

Злоумышленника ищут

Негодяй, пытавшийся украсть подростка, по-прежнему не найден. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого», — сказано в официальном Телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.
Семья пострадавшей просит полицейских разобраться с инцидентом, поскольку где-то на свободе ходит человек, который чуть не увёз незнакомого ребёнка в неизвестном направлении. Как утверждает мать девочки, следователи к ним не приходили.

«Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась к следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — поделилась она.
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Деликатность и вежливость неуместны

Эксперт по безопасности Алексей Ефремов отметил, что в первую очередь родители должны учить свои детей давать отпор незнакомцам.

«В данном случае девочке, возможно, было неудобно настоять на своем, она постеснялась в грубой форме отказать взрослому человеку. Но деликатность и вежливость в таких ситуациях неуместны. Не следует оправдываться, объяснять причину отказа. Ответ на предложение подвезти должен быть категоричным и коротким: "Нет"», — заявил он в беседе с aif.ru.
Если человек не отстает от ребенка, а тем более пытается его схватить, насильно затащить в машину, необходимо делать все, чтобы привлечь внимание прохожих — кричать со всех сил, звать на помощь, пытаться выворачиваться, отметил Ефремов.

Он добавил, что попытка убежать от похитителя прыжком из автомобиля на полном ходу крайне опасна и девочка могла бы получить более страшные травмы.

«Безопаснее дождаться, пока машина остановится на светофоре, и тогда предпринять попытку побега. Проезжая мимо постов ДПС, дежурящих на дороге патрулей, делайте все, чтобы привлечь их внимание: стучите в окна, если возможно, дотянитесь до руля и начните сигналить», — рассказал эксперт.
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Свыше 35 млн рублей похитили у Минобороны при выполнении гособоронзаказа
03 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Заместителя начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова объявили в межгосударственный розыск по делу о многомиллионном хищении бюджетных денег у Минобороны в рамках выполнения ГОЗ. Об этом сообщает СК РФ.
Экс-начальника филиала компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко обвиняют в совершении особо крупного мошенничества в рамках выполнения гособоронзаказа.

«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми», — говорится в сообщении.

Они украли порядка 35 миллионов рублей. Деньги Сухов, Сергель и Кравченко поделили.

Сухова задержали и поместили под стражу, Сергеля же объявили в межгосударственный розыск.

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#рф
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Появилось видео задержания украинских шпионов на границе РФ с Литвой
ФСБ опубликовала кадры задержания украинских шпионов на границе с Литвой
03 октября 2024, 12:04

Фото: iStock/artolympic

Задержание сотрудников украинских спецслужб на границе Литвы и РФ попало на видео. Кадры опубликовал Центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.
На видео можно заметить процесс задержания украинских злоумышленников. Также видно, как сотрудники ведомства забирают у них ребенка.




Напомним, сегодня, 3 октября, в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж. Преступники намеревались собрать данные о защищенности российско-литовского участка государственной границы, чтобы в дальнейшем забросить агентов для совершения преступлений.

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Актера Ливанова подключили к ИВЛ
03 октября 2024, 11:52

Фото: iStock/sudok1

У актера и режиссера Василия Ливанова выявлены признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Его подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, у Ливанова оказался низким уровень кислорода в крови. Кроме того, врачи обнаружили рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз. Таким образом, было принято усилить интенсивную терапию Ливанову. Его также подключили к ИВЛ.

89-летний артист находится в отделении нейрореанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.

Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе.

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