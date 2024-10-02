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В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

02 октября 2024, 15:00
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки, которая помогает участникам российской спецоперации, женщина выжила, однако кошка ее погибла. Об этом пишет Baza.
По данным издания, пожар произошел в ночь на 1 октября. Пожар вовремя заметили и вызвали пожарных, которые выломали оконные решетки и эвакуировали 78-летнюю женщину через окно. Пенсионерка получила ожоги и сейчас находится в больнице. При этом ее кошка при ЧП погибла.

Сначала предполагалась, что причиной пожара стала неисправность проводки. Однако позже на записи с камер видеонаблюдения заметили двух мужчин в масках, которые зашли в подъезд, после чего там сильно сверкнуло, а неизвестные быстро выбежали.



Однако полиция пока не принимает заявление от сына пострадавшей, мотивируя это тем, что она сама должна обратиться в полицию после того, как выйдет из больницы.

Примечательно то, что женщина является волонтером фонда «Золотые руки ангела». Она шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов спецоперации, тратя на это все свое свободное время.

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#ожоги
Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО
02 октября 2024, 15:15

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает Shot.
Адвокат рассказал, что Пашаев в СИЗО имеет возможность заниматься спортом. Он хорошо себя чувствует.

На заседании 2-го Западного военного окружного суда, Пашаев присутствовал по ВКС. По решению суда, он останется в СИЗО до 15 ноября.

Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

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#адвокат
#вкс
#сизо
#сво
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Здание бизнес-центра горит на «Водном стадионе» в Москве
02 октября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Distortion Media

Здание бизнес-центра «Охотник» горит в Москве на метро «Водный стадион». Как пишет Telegram-канал «Москва с огоньком», эвакуировали 120 человек.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар в Театре музкомедии. Люди не могли эвакуироваться, поскольку выходы были заблокированы. Посетителям и сотрудникам учреждения пришлось выбивать окна, чтобы спастись, а также выбираться через крышу.

Пламя локализовали, шестеро человек спасены, 105 эвакуированы. Один сотрудник театра пострадал при попытке потушить пожар, у него серьезные ожоги. В настоящее время он под присмотром медиков.

По предварительной информации причиной возгорания послужило короткое замыкание.

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#россия
#москва
#пожар
#новости
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SHOT: выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы при пожаре
02 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Все выходы из Театра музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы во время пожара, пишет Telegram-канал Shot. Журналисты уточнили, что по этой причине люди выбивали окна и спасались через крышу. При попытке потушить возгорание пострадал сотрудник учреждения, его госпитализировали с серьезными ожогами.
Все началось с гримерки, расположенной на четвертом этаже здания. По предварительной информации, там случилось короткое замыкание, после чего загорелись актерские вещи. Позже пламя перекинулось на другие помещения.

Сейчас пожар локализовали, эвакуировано больше 100 человек, шестеро спасено. Накануне сообщалось, что в Москве в одно время сгорели семь кафе. Уточнялось, что все происходило в Бутырском районе города.

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В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем

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Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста
#россия
#пожар
#театр
#екатеринбург
#новости
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В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем
02 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Fedorovekb

В одной из школ столичного района Свиблово ученики заметили мужчину с ружьем, на место незамедлительно выехали экстренные службы. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, одна из учениц увидела мужчину, одетого во все черное, а в руках у него было ружье. Он поднимался по лестнице, а после скрылся. Девочка незамедлительно написала об этом в школьный чат, а одноклассники сообщили об этом родителям.

На место вызвали полицейских. Они провели проверку и нашли «преступника». Им оказался учитель по ОБЖ, который нес макет ружья в класс.

Ранее сообщалось, что силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями.

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#учитель
#девочка
#чат
#ружье
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Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал Mercedes-Benz, Cadillac и раритетный автомобиль Тимура Иванова
02 октября 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передает РИА Новости.
Уточняется, что в 2019 году у Иванова в собственности было 12 автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 млн рублей. Его жена владела Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и несколькими мотоциклами.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста
02 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Мужчина подозревался в краже товара из супермаркета. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке задержали молодого человека, похитившего партию смартфонов на 5 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».

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#коломна
#кража
#криминал
#росгвардия
#задержание
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Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета
«Крыша ТурДома»: пассажир рейса снял ракетную атаку по Израилю во время полета
02 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/Zeferli

Пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял ракетную атаку по Израилю во время полета. Видео публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».
На опубликованных кадрах видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к воздушному судну. Откуда именно летел борт, не сообщается.




Согласно предварительной информации, в результате ракетного обстрела никто не пострадал и не погиб. Силы ПВО Израиля перехватили множество целей.

Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.

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#израиль
#рейсы
#авиакомпании
#иран
#рф
#пво
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В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки
02 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил 12 членам преступной группировки от 8,5 до 23 лет лишения свободы за диверсии в Москве и Красноярском крае, а также подготовку теракта в военной части Приморского края. Об этом говорится в Telegram-канале суда.
12 человек в составе преступной группы при пособничестве с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий на стратегических транспортных и ж/д объектах в корыстных целях в Москве и красноярском крае.

Кроме того, они готовились поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.

При этом кто организовал преступную группу пока неизвестно. Суд назначил приговорил участникам группы от 8,5 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в тюрьмах и колониях строгого режима.

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#суд
#фсб
#наказание
#человек
#сотрудники
#истребители
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В подмосковной деревне Чухлово нашли проржавевшую миномётную мину
02 октября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отчественной войны обнаружила хозяйка земельного участка в деревне Чухлово городского округа Шаховская в ходе межевания территории, опасную находку обезвредили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об обнаруженном снаряде хозяйка земли сообщила в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Мина находилась в непосредственной близости от домов и уничтожить её на месте было нельзя, поэтому взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, увезли на полигон и там ликвидировали при полном соблюдении ники безопасности.

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#мособлпожспас
#великая отечественная война
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