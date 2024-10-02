В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

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В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки, которая помогает участникам российской спецоперации, женщина выжила, однако кошка ее погибла. Об этом пишет Baza.
По данным издания, пожар произошел в ночь на 1 октября. Пожар вовремя заметили и вызвали пожарных, которые выломали оконные решетки и эвакуировали 78-летнюю женщину через окно. Пенсионерка получила ожоги и сейчас находится в больнице. При этом ее кошка при ЧП погибла.
Сначала предполагалась, что причиной пожара стала неисправность проводки. Однако позже на записи с камер видеонаблюдения заметили двух мужчин в масках, которые зашли в подъезд, после чего там сильно сверкнуло, а неизвестные быстро выбежали.
Однако полиция пока не принимает заявление от сына пострадавшей, мотивируя это тем, что она сама должна обратиться в полицию после того, как выйдет из больницы.
Примечательно то, что женщина является волонтером фонда «Золотые руки ангела». Она шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов спецоперации, тратя на это все свое свободное время.
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Сначала предполагалась, что причиной пожара стала неисправность проводки. Однако позже на записи с камер видеонаблюдения заметили двух мужчин в масках, которые зашли в подъезд, после чего там сильно сверкнуло, а неизвестные быстро выбежали.
Однако полиция пока не принимает заявление от сына пострадавшей, мотивируя это тем, что она сама должна обратиться в полицию после того, как выйдет из больницы.
Примечательно то, что женщина является волонтером фонда «Золотые руки ангела». Она шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов спецоперации, тратя на это все свое свободное время.
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Элина Позднякова