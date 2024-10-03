Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске

Фото: iStock/Distortion Media
Хабаровский краевой музыкальный театр, который почти полностью сгорел, будет восстановлен. Об этом сообщил руководитель Хабаровского края Дмитрий Деменшин в Telegram-канале.
Деменшин отметил, что сейчас необходимо набраться терпения тем, кто «болеет душой за музтеатр». Руководитель также поручил проверить, контролировалась ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность.
Сегодня вечером, 3 октября, Деменшин проведет заседание оперштаба.
Напомним, пожар произошел в театре Хабаровска. Спустя некоторое время в здании обрушилась крыша. Огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться.
Читайте также:
Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»
SHOT: выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы при пожаре
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
Сегодня вечером, 3 октября, Деменшин проведет заседание оперштаба.
Напомним, пожар произошел в театре Хабаровска. Спустя некоторое время в здании обрушилась крыша. Огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться.
Читайте также:
Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»
SHOT: выходы в Театре музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы при пожаре
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
Екатерина Коршунова