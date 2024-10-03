Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»

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Пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Об этом информирует МЧС России.
В четверг утром в Хабаровске произошел пожар в театре музыкальной комедии. Площадь возгорания увеличилась с 1 до 4 тысяч квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена здания, также были слышны несколько взрывов. По уточненным данным краевого управления МЧС, было эвакуировано шесть баллонов — два газовых и четыре кислородных. Дорога возле театра перекрыта, организован объезд по соседним улицам.
Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Глава региона, находясь на месте происшествия, заявил, что обратится к правоохранительным органам с просьбой провести правовую оценку случившегося. Он также добавил, что объект будет восстановлен.
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«Пожар в Хабаровске локализован на 4 тысячах «квадратов»... Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС России», — отмечается в сообщении.
Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Глава региона, находясь на месте происшествия, заявил, что обратится к правоохранительным органам с просьбой провести правовую оценку случившегося. Он также добавил, что объект будет восстановлен.
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова