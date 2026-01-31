Мощный пожар тушат на предприятии в Подмосковье
Вечером 31 января в Коломенском городском округе произошёл крупный пожар на территории одного из предприятий. Сообщение о возгорании поступило в 17:10, горела нежилая постройка по адресу проспект Окский, дом 110. Об этом пишет «Коломна-справка.ру».
По предварительным данным, огонь охватил одноэтажное кирпичное здание сложной планировки размером примерно 55×40 метров и приблизительно шестиметровой высоты. Очаг возгорания находился в центральной части кровли.
Тушение осложняют расположенные внутри производства пластиковых изделий и типография. Из-за этого повышается риск быстрого распространения пламени. Как сообщил специалист «Мособлпожспаса» Алексей Конин, к ликвидации пожара привлекли в том числе силы МЧС России. На месте работают сотрудники нескольких пожарно-спасательных частей.
Всего задействовали 67 человек и 21 единицу техники. Дополнительно в Коломну направляется спецтехника из соседних Луховиц. Пожарные выполняют мероприятия по локализации возгорания и недопущению распространения огня. Около 18:30 пожару присвоили второй уровень сложности. На момент публикации сведений о пострадавших не поступало.
