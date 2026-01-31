Мощный пожар тушат на предприятии в Подмосковье

31 января 2026, 21:47

Мощный пожар тушат на предприятии в подмосковной Коломне

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Вечером 31 января в Коломенском городском округе произошёл крупный пожар на территории одного из предприятий. Сообщение о возгорании поступило в 17:10, горела нежилая постройка по адресу проспект Окский, дом 110. Об этом пишет «Коломна-справка.ру».