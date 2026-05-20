Пенсионер рассказал дочери об убийстве жены молотком

20 мая 2026, 22:27

Воронежский пенсионер забил жену молотком во время семейного конфликта

Фото: istockphoto/Tom Vaughan-Mountford

В Воронежской области возбудили уголовное дело против 63-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей 62-летней супруги. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.





По версии следствия, в отношениях пенсионеров часто возникали ссоры на почве семейных разногласий. В ночь на 19 мая мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на жену с молотком.



Он нанёс ей несколько ударов по голове, после чего ударил ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.



После случившегося подозреваемый сам позвонил дочери и рассказал о произошедшем. Она немедленно вызвала полицию и скорую помощь, однако медики уже не смогли спасти пострадавшую. На допросе пенсионер признал свою вину.



