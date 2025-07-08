Мощный пожар в московском Бескудниково: вспыхнула целая парковка с авто

08 июля 2025, 09:35

В Бескудниково на севере Москвы загорелись машины на парковке

Фото: istockphoto.com/grafoto

У дома на Бескудниковском бульваре в Москве происходит пожар, в результате которого горят несколько автомобилей. Как сообщает телеграм-канал Baza, сначала произошел взрыв одной из машин, после чего огонь распространился на остальные.