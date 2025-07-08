Мощный пожар в московском Бескудниково: вспыхнула целая парковка с авто
В Бескудниково на севере Москвы загорелись машины на парковке
У дома на Бескудниковском бульваре в Москве происходит пожар, в результате которого горят несколько автомобилей. Как сообщает телеграм-канал Baza, сначала произошел взрыв одной из машин, после чего огонь распространился на остальные.
По предварительным данным, пламя охватило уже восемь автомобилей. В настоящее время на место происшествия направляются сотрудники оперативных служб. Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной столь серьёзного ЧП. Рассматривается несколько версий, в том числе и поджог.
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