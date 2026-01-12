Пожар охватил здание Тимирязевской академии в Москве
В Москве на территории Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева произошёл крупный пожар. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Возгорание началось примерно в 21:30. Пламя охватило птичник площадью около 500 м² в учебно‑производственном корпусе на Лиственничной улице.
На месте происшествия валит густой дым, на который жалуются жители близлежащих домов. Кроме того, рядом с очагом возгорания находится здание студенческого общежития, которое может оказаться под угрозой, если пламя начнёт распространяться.
Ранее в Москве произошёл пожар на складе с литиевыми элементами.
