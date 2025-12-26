Самолет с умершим на борту пассажиром экстренно сел в Казахстане
Самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Пекин, экстренно посадили в Алматы из-за смерти пассажира. Об этом сообщает Tengri Travel со ссылкой на представителей Авиационной администрации Казахстана.
По их данным, все произошло утром 26 декабря. 30-летний мужчина почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Экипаж принял решение о срочном приземлении в Алматы. В аэропорту самолет встретили медики, но спасти пострадавшего не смогли. Врачи выяснили, что он скончался еще во время полета. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
По факту произошедшего в Казахстане возбуждено уголовное дело. Самолет дозаправился в аэропорту Алматы и продолжил рейс в Пекин с другими пассажирами на борту.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Frontier Airlines из Лос-Анджелеса в Чикаго отменили после обнаружения в салоне собачьих фекалий.
Читайте также: