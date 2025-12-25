Самолет экстренно приземлился в Казани из-за беременной пассажирки
Самолет, летевший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за беременной пассажирки. Об этом сообщает MSK1.RU.
Во время полета беременной женщине стало плохо. Самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс в аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Казани. На момент инцидента борт находился в воздухе уже 10 часов.
Этая информация также была опубликована на сайте аэропорта Казани. Согласно информации на онлайн-табло, посадка была промежуточной, однако пока не известно, когда воздушное судно продолжит путь в Москву.
