Самолет экстренно приземлился в Казани из-за беременной пассажирки

MSK1: самолет из Китая экстренно сел в Казани из-за беременной пассажирки
Самолет, летевший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за беременной пассажирки. Об этом сообщает MSK1.RU.



Во время полета беременной женщине стало плохо. Самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс в аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Казани. На момент инцидента борт находился в воздухе уже 10 часов.

Этая информация также была опубликована на сайте аэропорта Казани. Согласно информации на онлайн-табло, посадка была промежуточной, однако пока не известно, когда воздушное судно продолжит путь в Москву.

Екатерина Коршунова

