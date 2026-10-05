Грозовой пожар локализовали на севере Хабаровского края
На севере Хабаровского края локализовали лесной пожар, вызванный грозами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Уточняется, что сильная грозовая активность, которую зафиксировали 29 сентября, вызвала возгорание в Аяно-Майском районе. Тогда его площадь составляла 15 гектаров, позднее огонь разросся до 65 гектаров. Сейчас пожар локализовали в 15,6 километрах от села Джигда. На тушении работают 14 специалистов парашютно-десантной пожарной службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что страховая компания отказала россиянке в оплате экстренной операции во Вьетнаме, когда у женщины диагностировали разрыв кисты жёлтого тела с внутренним кровотечением. Пациентке требовалось около 211 тысяч рублей. Подробности читайте здесь.
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