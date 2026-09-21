Мощный тайфун парализовал авиасообщение в Японии

21 сентября 2026, 06:59

Свыше 460 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Дуцзюань»

Фото: iStock/Oleg Elkov

Тайфун «Дуцзюань» серьёзно нарушил работу авиасообщения в Японии. Из‑за мощных ветров и обильных осадков 21 сентября в аэропортах Ханэда и Нарита фиксируются задержки и отмены рейсов.





По данным онлайн‑табло, из‑за стихии отменили не менее 461 рейса. Наибольшее число ограничений пришлись на аэропорт Ханэда, где не состоялись вылеты свыше 280 внутренних и примерно 60 международных рейсов. В Нарите отменили более 100 самолётов.





«Из-за тайфуна некоторые рейсы отменены или задержаны. Также наблюдаются перебои в транспортном сообщении», — говорится в заявлении пресс-службы Нариты.