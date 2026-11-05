Мощный торнадо парализовал работу аэропорта в Бразилии

05 ноября 2026, 01:26

Торнадо повредил аэропорт в бразильском штате Санта‑Катарина

Фото: iStock/Heychli

В бразильском штате Санта‑Катарина, который пользуется большой популярностью у туристов, торнадо серьёзно повредил аэропорт Чапеко. Из‑за разрушений воздушная гавань прекратила приём и отправку рейсов.