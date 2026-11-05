Мощный торнадо парализовал работу аэропорта в Бразилии
В бразильском штате Санта‑Катарина, который пользуется большой популярностью у туристов, торнадо серьёзно повредил аэропорт Чапеко. Из‑за разрушений воздушная гавань прекратила приём и отправку рейсов.
Как сообщает телеграм-канал Mash, разгул стихии сопровождался порывами ветра до 126 км/ч: ураган сорвал металлическую конструкцию у входа в терминал, выбил стёкла, нанёс урон близлежащим домам. В ряде районов из‑за непогоды отключилось электричество и пропала связь — в том числе интернет.
Сейчас аэропорт Чапеко закрыт, срок возобновления работы пока не определён. Специалисты проводят осмотр здания и подсчитывают нанесённый ущерб. Пассажирам рекомендуют не приезжать в терминал, а информацию о своих рейсах запрашивать напрямую у авиакомпаний.
Воздушная гавань обслуживает не только западную часть Санта‑Катарины, но и прилегающие территории штатов Парана и Риу‑Гранди‑ду‑Сул. В прошлом году через неё прошли 648 тысяч пассажиров.
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