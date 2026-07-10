Жителям Московской области описали двухэтапную схему телефонного обмана

10 июля 2026, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники стали чаще прибегать к сложным и разнообразным схемам телефонного обмана, используя элементы социальной инженерии. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Аферисты придумали и в последнее время практикуют двухэтапную схему обмана.

«На первом этапе на ваш телефон поступает обычный звонок, который может касаться записи к врачу, доставки письма, замены ключей от домофона или проверки счётчиков. Дальше вас обязательно попросят продиктовать код из СМС-сообщения», – пояснили в ГУРБ.

«Через некоторое время раздаётся новый звонок, на этот раз от лиц, представляющихся «сотрудниками» правоохранительных органов. Они утверждают, что предыдущий звонок был мошенническим. При этом злоумышленники пугают угрозой утечки персональных данных или сбережений, ссылаясь на ранее переданный код», – добавили в министерстве.