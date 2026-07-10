Жителям Московской области описали двухэтапную схему телефонного обмана
Мошенники стали чаще прибегать к сложным и разнообразным схемам телефонного обмана, используя элементы социальной инженерии. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Аферисты придумали и в последнее время практикуют двухэтапную схему обмана.
«На первом этапе на ваш телефон поступает обычный звонок, который может касаться записи к врачу, доставки письма, замены ключей от домофона или проверки счётчиков. Дальше вас обязательно попросят продиктовать код из СМС-сообщения», – пояснили в ГУРБ.Там отметили, что цель этого манёвра – вызвать у жертвы чувство тревоги. Сообщив код, человек начинает догадываться, что совершил ошибку. Именно на этом мошенники и строят дальнейший обман.
«Через некоторое время раздаётся новый звонок, на этот раз от лиц, представляющихся «сотрудниками» правоохранительных органов. Они утверждают, что предыдущий звонок был мошенническим. При этом злоумышленники пугают угрозой утечки персональных данных или сбережений, ссылаясь на ранее переданный код», – добавили в министерстве.Там подчеркнули, что таким образом преступники создают иллюзию достоверности и склоняют жертву к финансовым операциям в их пользу.
В ГУРБ попросили жителей Подмосковья быть бдительными и не поддаваться на уловки обманщиков.