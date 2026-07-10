Подмосковные спасатели предупредили об опасности отдыха на стихийных пляжах в непогоду

10 июля 2026, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Стихийный пляж – всегда риск для купающихся, особенно в непогоду. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





На «диком» пляже нет спасателей, дно не проверено, а погода в любой момент может измениться.

«Купание в грозу, при сильном ветре или в туман недопустимо. Волны могут сбить с ног даже опытного пловца, а во время дождя легко переохладиться и получить судороги. Особенно опасно на стихийных пляжах, где дно усеяно корягами, камнями и битым стеклом. Нет спасателей и медпункта, а это значит, что помощь может не успеть. Риск трагедии возрастает при резкой смене погоды», – отметил заместитель начальника Мособлпожспаса Вадим Беловошин.