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Подмосковные спасатели предупредили об опасности отдыха на стихийных пляжах в непогоду

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Стихийный пляж – всегда риск для купающихся, особенно в непогоду. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.



На «диком» пляже нет спасателей, дно не проверено, а погода в любой момент может измениться.

«Купание в грозу, при сильном ветре или в туман недопустимо. Волны могут сбить с ног даже опытного пловца, а во время дождя легко переохладиться и получить судороги. Особенно опасно на стихийных пляжах, где дно усеяно корягами, камнями и битым стеклом. Нет спасателей и медпункта, а это значит, что помощь может не успеть. Риск трагедии возрастает при резкой смене погоды», – отметил заместитель начальника Мособлпожспаса Вадим Беловошин.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели советуют выбирать только официальные, специально оборудованные пляжи. А если на горизонте потемнело, подул ветер или слышен гром, нужно немедленно выйти из воды и отойти подальше от берега.

В экстренной ситуации следует звонить по телефону 112.
Лора Луганская

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