Мощный ураган разнёс Ростовскую область, есть жертвы
Мощный ветер обрушился на Ростовскую область и нанёс серьёзные разрушения. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате ненастья один человек погиб, 13 пострадали.
Наиболее сильный удар пришёлся на Ростов-на-Дону и окрестности. Буря валила деревья, сносила остановки и рекламные щиты, повреждала балконы и фасады. В одном из ЖК ураган разрушил пост охраны — охранника увезли на скорой.
Ветер выбивал окна вместе с рамами, падающие деревья и обломки разбили десятки машин. Непогода сорвала несколько свадеб — шатры не выдержали порывов. Перебои с электричеством затронули минимум 15 городов и районов, включая Ростов, Таганрог, Шахты и Азов.
Отключения вызвали проблемы с водой. На трассе М-4 «Дон» подтопило дорогу, а вихревые порывы опрокинули грузовики. В Ростове упало не менее 172 деревьев, повреждены линии электропередачи и затоплены улицы. Штормовое предупреждение продлили — синоптики ожидают порывы до 29 м/с.
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