Мощный ураган разнёс Ростовскую область, есть жертвы

26 июля 2026, 10:50

Ростовская область пережила ураган с человеческими жертвами

Фото: Istock/ValterCunha

Мощный ветер обрушился на Ростовскую область и нанёс серьёзные разрушения. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате ненастья один человек погиб, 13 пострадали.