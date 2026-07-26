Над многодетным отцом, по вине которого ослеп младенец, начался суд

26 июля 2026, 09:21

В Австрии осудят отца, по вине которого ослеп младенец

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Суд в Австрии вынесет приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью собственного сына. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.