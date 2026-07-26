Над многодетным отцом, по вине которого ослеп младенец, начался суд
Суд в Австрии вынесет приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью собственного сына. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.
Инцидент произошел в городе Вельс. По словам отца троих детей, в тот день он держал младенца на руках, но споткнулся и упал вместе с ним, зацепившись ногой за журнальный столик. В результате ребенок потерял сознание, и мужчина сильно встряхнул его, чтобы привести в чувство.
На заседании обвиняемый заявил, что пытался помочь сыну. Однако эксперт указал на тяжелую черепно-мозговую травму и признаки сильного удара по голове. По его оценке, такие повреждения не могли возникнуть при обычном падении.
В результате происшествия младенец ослеп и стал страдать эпилепсией. Теперь его отцу, ранее судимому и находящемуся под стражей, грозит 15 лет тюрьмы.
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