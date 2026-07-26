В Дагестане трое детей умерли от отравления газом, оставшись без присмотра
В Махачкале трое детей погибли от отравления газом в частном доме. Об этом информирует портал «Инфо24».
Вечером 25 июля трое малолетних детей остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, который находился в свободном доступе. Помещение наполнилось газом, все трое получили смертельное отравление.
Хозяина дома привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют условия проживания детей.
Региональный Следком проводит доследственную проверку. На месте работают следователи и криминалисты. Предварительно семья, в которой воспитывались дети, считается благополучной.
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