Мощный ураган спровоцировал блэкаут в Южно‑Курильском районе
В Южно‑Курильском районе из‑за сильного урагана произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Сахалинской области.
Стихийное бедствие нанесло серьёзный урон инфраструктуре. В результате разгула стихии повреждения получили 20 опор линий электропередачи. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы, однако сложные погодные условия существенно затрудняют ремонт и снижают его темпы.
Помимо проблем с электроснабжением, непогода причинила ущерб жилому фонду. Пострадали кровли и фасады многоквартирных домов. Проведение аварийно‑восстановительных работ на зданиях запланировано после стабилизации метеорологической обстановки.
Местным жителям рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости и не покидать пределы населённых пунктов.
