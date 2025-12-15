Мощный ураган спровоцировал блэкаут в Южно‑Курильском районе

15 декабря 2025, 03:50

Жители Сахалинской области остались без электроэнергии из-за мощного урагана

Фото: istockphoto / lisatop

В Южно‑Курильском районе из‑за сильного урагана произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Сахалинской области.