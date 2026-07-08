Мощный выброс пепла из Вулкана Шивелуч зафиксировали на Камчатке

08 июля 2026, 02:39

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км

Фото: istockphoto/Proxima13

На вулкане Шивелуч мощный выброс пепла достиг высоты около 7000 метров над уровнем моря. Сведения предоставили специалисты Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, чьи камеры зафиксировали инцидент.