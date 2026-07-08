Мощный выброс пепла из Вулкана Шивелуч зафиксировали на Камчатке
На вулкане Шивелуч мощный выброс пепла достиг высоты около 7000 метров над уровнем моря. Сведения предоставили специалисты Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, чьи камеры зафиксировали инцидент.
Учёные сообщили на платформе «Макс», что выброс произошёл 8 июля 2026 года в 07:47 (по московскому времени — 7 июля, 22:47).
Извержение носит эксплозивно‑экструзивный характер и не прекращается. Наблюдается интенсивная газово‑паровая активность, а в северной части купола продолжается формирование нового лавового блока.
Вулкан остаётся в зоне повышенного риска — ему присвоен оранжевый код угрозы для авиации. Это означает, что текущая активность потенциально опасна как для низколетящих, так и для международных воздушных судов.
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