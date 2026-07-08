Труп мужчины обнаружили под окнами дома в Петербурге
На Парнасе в Петербурге во дворе дома на улице Фёдора Абрамова обнаружили тело мужчины. Об этом проинформировал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошёл ночью возле дома №4. Труп нашли под окнами второй парадной.
Очевидцы рассказали, что перед тем, как обнаружить тело, они услышали резкий визг. Спустя мгновение под окнами прогремел сильный грохот.
Сейчас место происшествия оцеплено. Экстренные службы и криминалисты осматривают тело и собирают данные, чтобы установить все детали случившегося. Личность погибшего пока не установлена.
Ранее в труднодоступной местности на территории Ленинградской области обнаружили разложившийся труп. Обстоятельства смерти выясняют эксперты.
Читайте также: