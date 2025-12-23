Названа причина крушения самолёта начальника Генштаба Ливии
Причиной крушения бизнес-джета Falcon 50 в Анкаре стала техническая неисправность воздушного судна. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
На борту находился начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ливии вместе с военной делегацией. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся в самолёте пять человек, включая пассажиров и членов экипажа.
Премьер‑министр Ливии официально подтвердил гибель начальника генштаба и сопровождавших его лиц. Министр связи страны предоставил предварительную оценку происшествия, заявив, что «все признаки указывают на техническую неисправность как причину крушения самолёта» в Анкаре.
В настоящий момент эта версия рассматривается как основная при расследовании обстоятельств авиакатастрофы.
Самолет вылетел из международного аэропорта Эсенбога в направлении Триполи и некоторое время спустя рухнул в окрестностях турецкой столицы.
