Названа причина крушения самолёта начальника Генштаба Ливии

SHOT: техническая неисправность могла стать причиной крушения самолёта в Анкаре
Причиной крушения бизнес-джета Falcon 50 в Анкаре стала техническая неисправность воздушного судна. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



На борту находился начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ливии вместе с военной делегацией. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся в самолёте пять человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Премьер‑министр Ливии официально подтвердил гибель начальника генштаба и сопровождавших его лиц. Министр связи страны предоставил предварительную оценку происшествия, заявив, что «все признаки указывают на техническую неисправность как причину крушения самолёта» в Анкаре.

В настоящий момент эта версия рассматривается как основная при расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Самолет вылетел из международного аэропорта Эсенбога в направлении Триполи и некоторое время спустя рухнул в окрестностях турецкой столицы.

