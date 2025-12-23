Медведица убила пожилого охотника и тут же угодила в ловушку
В Японии медведица растерзала пожилого охотника. Об этом сообщило издание Japan Today.
Трагедия произошла утром 21 декабря в лесу недалеко от поселка Тайва в префектуре Мияги. Местные жители нашли 89-летнего Мицуо Като без сознания с тяжелой травмой головы. В нескольких метрах от него в клетке для кабанов находилась медведица.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Следователи предполагают, что животное сначала напало на мужчину, а затем угодило в ловушку.
Погибший состоял в местной ассоциации охотников. Сейчас судмедэксперты устанавливают точную причину его смерти. Если подтвердится, что он стал жертвой медведицы, этот станет первым подобным случаем в декабре за последние десять. Обычно эти хищники в Японии впадают в спячку еще в конце ноября.
