В Липецке у 22-летнего парня взорвался смартфон в кармане
В Липецке 22-летний местный житель получил тяжёлые ожоги после того, как в его заднем кармане взорвался телефон Samsung A50. Об этом сообщает издание GOROD48.
Инцидент произошёл, когда молодой человек носил устройство в брюках — аккумулятор внезапно воспламенился. В результате пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы №3 «Свободный сокол».
По словам заведующего отделением Ильи Копылова, у пациента диагностированы ожоги ягодиц и промежности III и IV степени.
Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки и чаще всего связаны с повреждением аккумулятора, перегревом устройства или использованием неоригинальных аксессуаров для зарядки. Кроме того, взрыв может спровоцировать деформация смартфона после падения или производственный брак батареи.
