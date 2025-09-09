Мощный взрыв на складе в Сергиевом Посаде мог прогреметь в результате теракта

09 сентября 2025, 16:00

Baza: склад в Сергиевом Посаде мог быть взорван в результате теракта

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Склад в Сергиевом-Посаде, где 9 августа 2023 года произошёл мощный взрыв, мог быть взорван в результате теракта Такую версию выдвинула защита обвиняемых, которых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности.