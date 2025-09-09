Мощный взрыв на складе в Сергиевом Посаде мог прогреметь в результате теракта
Склад в Сергиевом-Посаде, где 9 августа 2023 года произошёл мощный взрыв, мог быть взорван в результате теракта Такую версию выдвинула защита обвиняемых, которых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности.
Как сообщает Telegram-канал Baza, трагедия произошла на складе, арендуемом компанией «Пиро-Росс». В результате взрыва погибли девять человек, несколько десятков получили ранения. Следствие считает виновными руководителей предприятия – Чанкаева, Варенова и Юрова. По версии обвинения, Юров, обязанный следить за соблюдением норм безопасности, игнорировал системные нарушения, что и привело к детонации тонны дымного пороха в помещении, не предназначенном для хранения взрывчатых веществ. Возле склада находилась пиротехника, что усилило взрыв, оценённый в эквиваленте 100–400 кг тротила.
Однако адвокаты Юрова настаивают, что взрыв мог быть результатом теракта. В материалах дела и показаниях свидетелей имеются данные о присутствии на предприятии незадолго до ЧП «подозрительных лиц», в том числе выходцев из Украины. Один из таких работников – электрик – якобы «сувался куда не надо». Другой свидетель признался, что случайно отключил камеры видеонаблюдения в день взрыва, что защита считает намеренным действием. Также ряд свидетелей отметили, что перед взрывом слышали звук, похожий на поджог фейерверка.
Юристы подчеркивают, что Юров не имел прямого отношения к складу и предприятию. Он был приглашён в качестве «кризис-менеджера» для решения проблем и помощи в выполнении оборонного заказа. В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие его руководящую роль в производстве или ответственность за промышленную безопасность.
Кроме того, причина взрыва формально не установлена. Взрывотехническая экспертиза не смогла определить точный детонатор. Версии о внешнем воздействии, таких как диверсия или атака беспилотника, следствие и власти исключили. Защита настаивает, что версия о теракте не была полноценно проверена, а все причастные лица не допрошены.
