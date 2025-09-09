Стало известно о взрыве перед сильным пожаром в пятиэтажке в Москве

09 сентября 2025, 09:37

РЕН ТВ: перед сильным пожаром в пятиэтажке на юго-западе Москвы прогремел взрыв

Фото: iStock/irontrybex

Перед сильным пожаром в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы жильцы слышали взрыв. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.