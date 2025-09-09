Стало известно о взрыве перед сильным пожаром в пятиэтажке в Москве
Перед сильным пожаром в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы жильцы слышали взрыв. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Мощный хлопок раздался приблизительно в два часа ночи. Через некоторое время обрушилась часть стены. Других подробностей о произошедшем не приводится.
По последним данным МЧС, при ЧП пострадали три человека, один из которых — ребенок. Всех, кто получил травмы, доставили в больницы. Из второго подъезда вывели 30 человек, из первого — 18. Возгорание возникло в квартирах на четвертом и пятом этажах. Его причины пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Ейске на улице Шмидта загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. На месте работают экстренные службы.
