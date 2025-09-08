Собака потушила динамитную шашку и спасла семью хозяина от покушения
В Перу собака потушила брошенную во двор дома хозяев динамитную шашку и спасла их. Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошел в городе Уараль. Камеры наблюдения во дворе дома журналиста Карлоса Альберто Месиаса Сарате зафиксировали, как неизвестный бросил зажженную шашку динамита через забор. Это заметила только собака по кличке Мачис. Животное подбежало к взрывчатому устройству, несколько раз коснулось его мордой и начало грызть.
Фитиль моментально погас. Вскоре Сарате увидел Мачис со взрывчаткой во рту и вызвал полицию. Выяснилось, что собака предотвратила катастрофический взрыв — шашка была снаряжена динамитом, который применяется в противопехотных минах. Сарате добавил, что полицейские уже арестовали человека, подозреваемого в попытке покушения на него и его семью.
Через несколько дней стало известно, что частично съеденные взрывчатые вещества повредили голосовые связки собаки, из-за чего она теперь не лает, а издает странные звуки, напоминающие скрип. Несмотря на это, Мачис не испытывает других проблем со здоровьем и наслаждается славой настоящей героини.
