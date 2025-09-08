Собака потушила динамитную шашку и спасла семью хозяина от покушения

08 сентября 2025, 18:12

В Перу собака потушила брошенную во двор динамитную шашку и спасла хозяев

Фото: iStock/Sasha Vasyliuk

В Перу собака потушила брошенную во двор дома хозяев динамитную шашку и спасла их. Об этом пишет New York Post.