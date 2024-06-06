На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео

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Вблизи города Абовян, который расположен неподалеку от Еревана, на газозаправочной станции произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости».
Выложена видеозапись, на которой после яркой вспышки поднимается столп огня и густой серый дым. Известно, что на место ЧП отправились 8 пожарных расчетов. Сигнал о взрыве поступил в 23:14. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Секретарь МВД Нарек Саркисян заявил, что газозаправочная станция расположена на 2-ом километре трассы Ереван-Севан.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров. Причина возгорания на данный момент неизвестна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Секретарь МВД Нарек Саркисян заявил, что газозаправочная станция расположена на 2-ом километре трассы Ереван-Севан.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров. Причина возгорания на данный момент неизвестна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова