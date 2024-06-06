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На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео

В Армении прогремел мощный взрыв на газопроводной станции рядом с Ереваном
06 июня 2024, 23:06
Фото: iStock/Brad Kathrins

Фото: iStock/Brad Kathrins

Вблизи города Абовян, который расположен неподалеку от Еревана, на газозаправочной станции произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости»‎.
Выложена видеозапись, на которой после яркой вспышки поднимается столп огня и густой серый дым. Известно, что на место ЧП отправились 8 пожарных расчетов. Сигнал о взрыве поступил в 23:14. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Секретарь МВД Нарек Саркисян заявил, что газозаправочная станция расположена на 2-ом километре трассы Ереван-Севан.



Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров. Причина возгорания на данный момент неизвестна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
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#возгорание
В Москве из перевернувшегося автозака спасают людей
Shot: в Москве перевернулся автозак с людьми, их достают через люки в крыше
06 июня 2024, 23:29

Фото: istock / Sapozhnikov Pavel

На юго-западе Москвы перевернулся автозак с людьми, их вытаскивают через люк в крыше. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным издания, ДТП произошло примерно в 23:40 на Люблинской улице. По предварительным данным, на момент аварии внутри находились заключённые. В настоящее время их вытаскивают через люки в крыше. На месте происшествия находятся несколько бригад скорой помощи, МВД и пожарные. Официальных сведений о пострадавших не поступало.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что после трагедии в Кемерове с участием трамвая нужно проверить весь общественный транспорт по России. Утром 6 мая на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. По словам мэра города Дмитрия Анисимова, один человек скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#пожарные
#аварии
#москва
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Депутат Толмачев предложил меру по профилактике после аварии в Кемерове
Депутат Толмачев предложил проверить весь общественный транспорт
06 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/DarthArt

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявил, что после трагедии в Кемерове с участием трамвая необходимо проверить весь общественный транспорт по стране.
«Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит все: качество и сроки ремонта, обслуживания», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно сообщению мэра города Дмитрия Анисимова, один человек погиб. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что авария с трамваями безусловно является страшной.

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#столкновение
#кемерово
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Скончался польский военный, раненный мигрантом на границе с Белоруссией
06 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/Stadtratte

Польский военный, раненный мигрантом на границе с Белоруссией, скончался в больнице. Об этом пишет издание Bild.
Ранее 28 мая сообщалось, что в районе деревни Дубиче-Церкевне на польских военнослужащих напала группа людей, которая была вооружена камнями, копьём и разбитой бутылкой.

По данным Пограничной службы Польши, порядка 50 мигрантов пытались незаконным путём пересечь польско-белорусскую границу. Когда пограничники попытались помешать мигрантам, те закидали солдат ветками и камнями.

Один из военных был ранен копьём, изготовленным из палки с прикреплённым к неё ножом. Его экстренно госпитализировали. Сообщалось, что его жизни ничто не угрожает, однако он всё-таки скончался от полученных ранений в больнице.

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#белоруссия
#граница
#мигранты
#военные
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В Кемерово задержали главу и мастера транспортной компании после ДТП с трамваями
06 июня 2024, 19:31

Фото: iStock/Thomasaf

В Кузбассе были задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания», которые подозреваются в допущении к выходу на рейс неисправного трамвая. Об этом сообщили в СК России.
Фигуранты подозреваются в совершении преступления по статье 238 «Оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Согласно данным Telegram-канала SHOT, задержанным главой компании оказался 54-летний бывший заместитель мэра Кемерово Павел Мальцев.

Уточняется, что шесть лет назад Мальцев был судим за взятку. В настоящее время на его имя открыты исполнительные производства на сумму 9,4 миллиона рублей. В скором времени фигурантам изберут меру пресечения.

Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.

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«Побывали у дяденьки»: Сексолог о последствиях, с которыми столкнутся жертвы педофила из Химок
Безнадзорные дети: Психиатр Теслер об ответственных за жертв педофила из Химок
06 июня 2024, 18:16

Фото: iStock/vadimguzhva

В Химках задержали 50-летнего педофила Назима, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками, обещал угостить роллами. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.
Как это может сказаться на детской психике и как нужно вести себя родителям девочек в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

По словам эксперта, все зависит от того, как именно он их трогал.

«Если бы это не вскрылось, конечно это была бы какая-то детская травма, но так как это вскрылось, то с девочками побеседовали следователи. Потом с девочками по необходимости побеседовали психологи. У школьников и подростков столько информации, которую они достают из интернета, что не факт, что это особенно бы повлияло как-то в информативном плане. Для них это конечно травма, но они оказались защищены», — сказал психиатр.
По его мнению, большая травма происходит, когда подросток подвергается подобному систематически, и не чувствует себя защищённым.

«А здесь они побывали у дяденьки. Дяденьку арестовали. С девочками поговорили. При необходимости они поработали с психологами. Раньше была статья в уголовном кодексе, которая называлась «Истязание». Истязание подразумевало систематизм», — рассказал Александр.

Если ребенок систематически подвергался сексуальному, психологическому, физическому насилию. Жил в страхе и чувствовал себя беззащитным, то это откладывает отпечаток в жизнь человека, объяснил он.

«Но в этой ситуации — это было и ситуативно, и это дело вскрылось. Девочки увидели, что они защищены. Здесь все гораздо прогностически. Всё хорошо, но могут вспоминать об этом, как о приключении, каком-то произошедшем в их жизни», — сказал специалист.

Теслер отметил, что родителям не стоит выпускать девочек «болтаться» по улице, чтобы они не ходили к чужим дядям в квартиру.

«Телесные наказания нынче отменили, так что родителям нужно отвечать за своих детей, тем более они перед государством до 18 лет, как естественные опекуны несут ответственность за своих детей. За детьми надо присматривать. Основной вопрос к родителям, а не к дяденьке. Почему они не рассказали, что к дяденькам нельзя чужим за конфеткой заходить, или чем то еще. Получается, тут безнадзорные дети», — добавил психиатр.

Эксперт отметил, что самый серьезный вопрос в этой ситуации — почему родители не контролируют своих детей.

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Россиянин объяснил стрельбу по прохожим в Москве мешавшими ему криками птиц
06 июня 2024, 18:07

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Россиянин, который ранил из пневматики двух человек на северо-востоке столицы, объяснил свой поступок стрельбой по птицам, якобы не дававшим ему уснуть. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Уточняется, что 50-летний мужчина был сильно пьян.
«Он взял ружье и не менее 10 раз выстрелил из окна квартиры. В результате преступных действий пострадали двое прохожих, а также повреждено остекление общественного транспорта», – прокомментировали в ведомстве.

Мужчину арестовали. По его словам, пневматику он получил в подарок от друга, примерно, пять месяцев назад. За три дня до происшествия он приобрел металлические пули. Мужчину обвинили в хулиганстве, он признал свою вину. Теперь ему предстоит провести под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что в результате хулиганских действий 50-летнего россиянина двум прохожим, мужчине и женщине, понадобилась помощь медиков.

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Стало известно о состоянии раненого стрелка, убившего мужчину в Москве
Mash: стрелок Дёмин находится в реанимации в тяжёлом состоянии
06 июня 2024, 17:29

Фото: iStock/PeopleImages

Андрей Дёмин, застреливший мужчину на западе Москвы, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что во время задержания он получил ранения в голову, ноги и таз. Одна пуля прошла голову навылет, остальные застряли в теле.

Дёмина экстренно госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него образовался отёк головного мозга, его подключили к аппарату ИВЛ.

По данным канала, Дёмин уже был судим ранее за незаконный оборот наркотиков. Тогда суд дал ему четыре года условно.

Знакомые мужчины рассказали, что в квартире его матери находится сейф, в котором хранились травматические пистолеты и дробовик. А сам Дёмин никогда не выходил из дома без охотничьего ножа, который он оборачивал в резиновую перчатку, чтобы не оставались отпечатки.

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#москва
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Отец застреленного в Москве Балишанского рассказал о последнем разговоре с сыном
06 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/nixki

Отец застреленного в Москве Константина Балишанкского в интервью Telegram-каналу Mash рассказал о последнем разговоре с сыном.
Рано утром 6 июня Москву всколыхнула шокирующая новость — посреди белого дня стрелок убил мужчину. Стрелявшего быстро задержали, им оказался 35-летний Андрей Демин. Предположительно, убийство он совершил из-за ревности.

Отец убитого Андрей Балишанский заявил, что в последний раз разговаривал с сыном пару дней назад. «У него было всё нормально», — цитирует Mash слова мужчины.

Громкое убийство в Москве: что известно о киллере, каковы были его мотивы
Громкое убийство в Москве: что известно о киллере, каковы были его мотивы

Выяснилось, что стрелок работал в компании Mediasystem Group вместе со своей жертвой. Главой фирмы является Андрей Балишанский.

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#москва
#убийство
#выстрел
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Пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы
06 июня 2024, 17:06

Фото: iStock/grafoto

Склад со сладостями горит на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания на данный момент неизвестна. На место пожара направлены экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Москве на пятом этаже в женской консультации в районе Бибирево загорелся потолок. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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