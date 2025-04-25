В Сочи задержали гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО

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Сотрудники ФСБ задержали в Сочи гражданина Румынии за сбор средств о местах дислокации объектов ПВО для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Летом прошлого года мужчина 2002 года рождения по заданию спецслужб Украины осуществил сбор и передачу данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны, которые находятся на территории Сочи. Согласно информации правоохранительных органов, взамен украинские кураторы пообещали фигуранту помощь в безопасном выезде из РФ и вступлении в добровольческое формирование ВСУ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова