Киев признал, что в сбитом Patriot Ил-76 находились украинские пленные

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Украинские власти официально признали, что в сбитом над территорией Белгородской области самолёте Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ, их планировалось обменять. По результатам расследования, в январе 2024 года в самолёт попала ракета, запущенная из системы Patriot.
О том, что в Ил-76 действительно находились военнослужащие ВСУ, сообщил украинскому изданию замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.
Напомним, что 24 января 2024 года Минобороны РФ опубликовало информацию о том, что ВСУ ударили по российскому самолёту Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ над Белгородской областью. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.
По данным СК, зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших идентифицированы, на месте крушения были обнаружены более 670 фрагментов тел, изъяты также личные документы.
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Напомним, что 24 января 2024 года Минобороны РФ опубликовало информацию о том, что ВСУ ударили по российскому самолёту Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ над Белгородской областью. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.
По данным СК, зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших идентифицированы, на месте крушения были обнаружены более 670 фрагментов тел, изъяты также личные документы.
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Анастасия Чубина