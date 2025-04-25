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Киев признал, что в сбитом Patriot Ил-76 находились украинские пленные

Фото: iStock/Michele Ursi)

Фото: iStock/Michele Ursi)

Украинские власти официально признали, что в сбитом над территорией Белгородской области самолёте Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ, их планировалось обменять. По результатам расследования, в январе 2024 года в самолёт попала ракета, запущенная из системы Patriot.
О том, что в Ил-76 действительно находились военнослужащие ВСУ, сообщил украинскому изданию замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

Напомним, что 24 января 2024 года Минобороны РФ опубликовало информацию о том, что ВСУ ударили по российскому самолёту Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ над Белгородской областью. На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.

По данным СК, зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших идентифицированы, на месте крушения были обнаружены более 670 фрагментов тел, изъяты также личные документы.

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Трамп: Россия готова пойти на большие уступки и не претендует на всю Украину
25 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/sb2010

Россия не претендует на всю территорию Украины. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром в Белом доме.
По мнению американского лидера, Москва пошла на большую уступку в процессе урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что у него есть собственный крайний срок для возможного достижения мирной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Киев нанёс 38 ударов по Херсонской области за сутки
Бойцы ВСУ нанесли 38 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки
25 апреля 2025, 10:20

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населённых пунктов области.
Как пишет РИА Новости, в светлое время суток украинская армия нанесла 19 артиллерийских ударов по населённым пунктам, ещё 19 обстрелов были зафиксированы ночью.

Уточняется, что под обстрел попали такие населённые пункты, как Рыбальче, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские ПВО перехватили и уничтожили 79 вражеских беспилотников.

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Штурм Горналя, вытеснение ВСУ из Курской области, позиционные бои в Часов Яре: последние новости СВО
25 апреля 2025, 10:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска достигли успехов на Торецком и Покровском направлениях, продвинувшись в районе Тарасовки и Старой Николаевки, а также освободив Богдановку. Кроме того, они нанесли массированные удары по военной инфраструктуре Украины. Российская ПВО успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Московскую область. На других направлениях, таких как Херсонское, Запорожское и Часовярское, продолжаются интенсивные бои с использованием артиллерии, дронов и авиации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские вооружённые силы продолжают операцию по вытеснению украинских формирований с территории Курской области, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Основной очаг боевых действий сосредоточен в селе Горналь и прилегающих лесных массивах, где штурмовые группы группировки войск «Север» ведут наступление, предотвращая попытки ВСУ провести ротации и контратаки.

Херсонское направление

На Херсонском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. ВС РФ активно работают над уничтожением огневых позиций и военной инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра. По информации Минобороны РФ, артиллерия и авиация наносят прицельные удары по позициям противника, стараясь минимизировать риски для гражданских объектов.

В ответ ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляли сёла на левом берегу Днепра, контролируемом российскими силами. Жертв и разрушений не зафиксировано. Местные жители сообщают о постоянном гуле артиллерии, однако ситуация в населённых пунктах остаётся под контролем.

Запорожское направление

На Запорожском участке фронта наблюдается относительно стабильная обстановка с элементами позиционных боёв. Линия фронта от Каменского до Щербаков остаётся зоной активного противостояния. В небе фиксируется высокая активность беспилотников обеих сторон, что делает этот участок одним из самых технологически насыщенных.

Российские войска достигли значительного успеха: разведка выявила и уничтожила точку запуска дальних беспилотников ВСУ, а также склад с боеприпасами для них. Это позволило временно снизить угрозу атак дронов на тыловые территории.


Фото: iStock/vadimrysev

Торецкое направление

На Торецком участке российские войска демонстрируют значительные достижения. На западном фланге ВС РФ удалось расширить контроль в районе Тарасовки, а штурмовые группы достигли окраин Старой Николаевки. Видеозаписи с фронта показывают, как операторы российских дронов эффективно контролируют дорогу, соединяющую Старую Николаевку с Константиновкой, что частично изолировало гарнизон ВСУ, отрезав его от основных сил.

Кроме того, российские войска продвинулись из Сухой Балки в сторону Романовки и вошли в Петровку с западного направления. На севере Торецка продолжаются интенсивные бои за контроль над Дачным, где российские силы укрепились северо-восточнее посёлка.

Часовоярское направление

На Часовярском направлении сохраняется стабильная ситуация. Позиционные бои продолжаются без значительных изменений линии фронта, обе стороны активно используют артиллерию и дроны, однако прорывов не наблюдается.

Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ на красноармейском направлении
Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ на красноармейском направлении

Северское направление

Ситуация на Северском направлении аналогична: бои сосредоточены у западного склона горы Белой и восточнее Григоровки. Здесь российские силы сохраняют инициативу, но продвижение затруднено из-за плотной обороны противника.

Краснолиманское направление
Участок остаётся одним из самых активных. В районе Нового идут ожесточённые бои, где российские войска пытаются прорвать укрепления ВСУ. На окраинах Редкодуба фиксируются столкновения, а штурмовые группы ВС РФ движутся в сторону Липового и Зелёной Долины.

Купянское направление

На Купянском направлении наблюдается относительное затишье. Позиционные бои продолжаются в районе Каменки и Кондрашовки, но масштабных наступательных операций не проводится. Аналитики предполагают, что ВС РФ готовят перегруппировку для расширения заоскольского плацдарма, что может привести к новым ударам в ближайшие дни.

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В Сочи задержали гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО
25 апреля 2025, 10:05

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи гражданина Румынии за сбор средств о местах дислокации объектов ПВО для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Летом прошлого года мужчина 2002 года рождения по заданию спецслужб Украины осуществил сбор и передачу данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны, которые находятся на территории Сочи. Согласно информации правоохранительных органов, взамен украинские кураторы пообещали фигуранту помощь в безопасном выезде из РФ и вступлении в добровольческое формирование ВСУ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ на красноармейском направлении
25 апреля 2025, 09:58

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский признал, что наиболее тяжёлая ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) складывается на красноармейском направлении (ДНР). Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Вывод о таком положении армии Зеленский сделал на основании доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Освобождение Красноармейска — важнейшего транспортного узла украинской армии в Донбассе — позволило бы бойцам ВС РФ выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские ПВО перехватили и уничтожили 79 вражеских беспилотников.

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