Киев нанёс 38 ударов по Херсонской области за сутки

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За минувшие сутки ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населённых пунктов области.
Как пишет РИА Новости, в светлое время суток украинская армия нанесла 19 артиллерийских ударов по населённым пунктам, ещё 19 обстрелов были зафиксированы ночью.
Уточняется, что под обстрел попали такие населённые пункты, как Рыбальче, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские ПВО перехватили и уничтожили 79 вражеских беспилотников.
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Уточняется, что под обстрел попали такие населённые пункты, как Рыбальче, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские ПВО перехватили и уничтожили 79 вражеских беспилотников.
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Анастасия Чубина