Мощный взрыв во Флориде: ракету Джеффа Безоса разорвало на части во время запуска
Во Флориде во время огневых испытаний взорвалась двухступенчатая тяжелая орбитальная ракета New Glenn аэрокосмической компании Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.
В момент включения двигателей раздался мощный взрыв, после чего очевидцы наблюдали грибовидное облако, образовавшееся в результате детонации. К настоящему моменту компания не назвала точные причины неудачного запуска.
Ракета New Glenn создавалась в рамках амбициозного проекта по развертыванию спутниковой группировки Amazon LEO. Аппараты должны обеспечить покрытие широкополосным интернетом на низкой околоземной орбите. Из‑за неудачных испытаний запуск спутников, скорее всего, отложат на неопределенный срок.
