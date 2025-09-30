Мощное землетрясение произошло недалеко от Петропавловск-Камчатского
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в местном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Согласно полученным данным, сейсмособытие произошло в 00:07 по московскому времени. Подземные толчки зарегистрированы в 98 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 48,1 км.
В районах краевого центра местные жители ощущали землетрясение магнитудой пять баллов. Сведения об угрозе цунами не поступали.
В июле 2025 года на Камчатке зафиксировали сильнейшие с 1952 года подземные толчки магнитудой 8,8. После этого ученые регулярно фиксируют афтершоки в этом регионе. По словам специалистов, нынешнюю сейсмичность можно назвать как экстремально высокую.
