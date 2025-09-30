Мощное землетрясение произошло недалеко от Петропавловск-Камчатского

30 сентября 2025, 02:03

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от Петропавловск-Камчатского

Фото: istockphoto / SteveCollender

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в местном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.