На Камчатке произошло мощное землетрясение: магнитуда от 6.3 до 7.7
Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщил о магнитуде 6.3, в то время как Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировала магнитуду 7.7. Такой разброс данных связан с различиями в методах измерений и расположении сейсмологических станций.
По информации РИА Новости, землетрясение вызвало панику среди жителей Петропавловска-Камчатского. Люди массово покидали торговые центры, офисные здания и жилые дома, выходя на улицы. Очевидцы сообщают о продолжительных подземных толчках, которые сопровождались гулом.
Угрозу цунами не объявляли, так как эпицентр землетрясения находился на значительном удалении от побережья в глубоководной части Тихого океана. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности на полуострове.
В июле 2025 года регион уже пережил мощное землетрясение магнитудой 8.8, которое стало одним из сильнейших в истории России.
