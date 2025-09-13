На Камчатке произошло мощное землетрясение: магнитуда от 6.3 до 7.7

13 сентября 2025, 06:19

Сейсмологи РАН сообщают о толчках в Тихом океане у восточного побережья Камчатки

Фото: Istock/SteveCollender

Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщил о магнитуде 6.3, в то время как Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировала магнитуду 7.7. Такой разброс данных связан с различиями в методах измерений и расположении сейсмологических станций.