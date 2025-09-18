На Камчатке объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

18 сентября 2025, 23:24

Солодов: По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами после землетрясения

Фото: iStock/SteveCollender

По восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после недавнего землетрясения в регионе магнитудой 7,2. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.





По его словам, все службы переведены в режим повышенной готовности, начато оповещение населения.





«Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — уточнил Солодов.