На Камчатке объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Солодов: По восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами после землетрясения
Фото: iStock/SteveCollender

По восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после недавнего землетрясения в регионе магнитудой 7,2. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.



По его словам, все службы переведены в режим повышенной готовности, начато оповещение населения.

Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» подтверждали, что у берегов Камчатки наблюдалось мощное землетрясение.

В Telegram-канале Amur Mash выложили кадры происходящего. Местные жители докладывали, что из-за сильных толчков в квартирах шаталась мебель, раскачивались люстры и билась посуда.



«Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — уточнил Солодов.
Он попросил граждан сохранять спокойствие и добавил, что информации о каких-либо повреждениях пока не поступало.
Мария Моисеева

