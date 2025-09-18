На Камчатке объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
По восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после недавнего землетрясения в регионе магнитудой 7,2. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
По его словам, все службы переведены в режим повышенной готовности, начато оповещение населения.
Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» подтверждали, что у берегов Камчатки наблюдалось мощное землетрясение.
В Telegram-канале Amur Mash выложили кадры происходящего. Местные жители докладывали, что из-за сильных толчков в квартирах шаталась мебель, раскачивались люстры и билась посуда.
«Сразу после прошедшего землетрясения приступаем к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов», — уточнил Солодов.Он попросил граждан сохранять спокойствие и добавил, что информации о каких-либо повреждениях пока не поступало.