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На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7 — МЧС
16 января 2024, 03:15
Фото: iStock/Petrovich9

Фото: iStock/Petrovich9

На севере Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Телеграм-канале.
«В 20:52 (15:52 мск) произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда — 5,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что толчки ощущались в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах республики, а также в городах Улан-Удэ и Северобайкальске.


«Никаких последствий землетрясение не имеет», — добавили в ведомстве.

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#ран
#землетрясение
#мчс
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Телеканал ABC: При атаке Ирана на иракский город Эрбиль погибло четыре человека
16 января 2024, 01:51

Фото: iStock/WD_Stuart

Объекты и граждане США не пострадали в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Эрбилю — административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), сообщает Reuters. В свою очередь, телеканал ABC сообщил о четырех погибших, при этом его источник подтвердил, что среди американских военных жертв нет.
Ранее представители КСИР сообщили, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп» во время атаки на Эрбиль.

По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».

Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.

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#иран
#ирак
#погибшие
#сша
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В Екатеринбурге пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет
16 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».
По словам волонтёров, девочки-подростки перестали выходить на связь 15 января. Одной из пропавших девочек 13 лет, она была одета в чёрные брюки, белые кроссовки и длинную чёрную куртку.

Вторая 14-летняя школьница была одета в тёмно-синие джинсы, чёрное худи с капюшоном, чёрную куртку и белые кроссовки.

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#екатеринбург
#дети
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Иран нанес ракетный удар по военной базе и консульству США в иракском Эрбиле
16 января 2024, 00:53

Многократные взрывы раздались на военной базе США и у американского консульства в иракском городе Эрбиле, сообщает телеканал Al Jazeera. Ответственность за ракетный удар взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), причем организация подчеркивает, что уничтожила штаб-квартиры израильских ЦАХАЛ и «Моссад».
Стражи исламской революции заявляют, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп».

По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».

Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.



По сообщению местных СМИ, также повреждён аванпост «Моссада» недалеко от посольства США в иракском Курдистане. Предварительно, американское ПВО не справляется и многие ракеты долетают до целей.

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи отдал приказ ограничить ответные действия на теракт в городе Кермане операциями, направленными против Израиля, и атаками «прокси-группировок» на американские базы США, сообщает New York Times. Напомним, что неизвестные разместили взрывные устройства вблизи кладбища, на котором похоронен генерал Касем Сулеймани. 3 января, в годовщину со дня убийства военного, граждане шли почтить его память. В результате взрыва погибли 103 человека, 188 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что присутствию войск международной коалиции в стране следует положить конец. В настоящее время все оправдания для присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции, возглавляемой США, закончились, отметил глава правительства.

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#иран
#ирак
#сша
#база
#ракета
#обстрел
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Лефортовский суд продлил срок ареста четырём украинским диверсантам
ТАСС: Лефортовский суд продлил арест диверсантам ВСУ, готовившим теракты в РФ
15 января 2024, 23:52

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Лефортовский суд Москвы 15 января продлил срок ареста четверым украинским диверсантам, которые в конце августа 2023 года были направлены киевским режимом для того, чтобы совершить ряд резонансных терактов на военных и энергетических объектах Брянской области. Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТАСС.
Арест был продлён на срок до 21 апреля старшему офицеру группы информационного противодействия стратегического оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины Андрею Антоненко, а также украинцам Андрею Кулишу, Алексею Мазуренко и Денису Ткаченко. Всем четверым ранее была избрана мера пресечения Советским районным судом Брянской области, а сейчас они доставлены в Москву для проведения следственных действий и содержатся в СИЗО «Лефортово».

31 августа 2023 года стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов, состоявшую из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.

В результате боя двух диверсантов ликвидировали и еще пятерых задержали.

Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил ранее глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, в настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.

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#суд
#москва
#диверсанты
#всу
#арест
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На востоке Москвы в квартире найден труп мужчины с перерезанным горлом
15 января 2024, 22:56

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На востоке Москве в квартире найдено тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«15 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Утреняя в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде пореза на горле», - говорится в сообщении ведомства

Сейчас следователи и криминалисты изучают место преступления и устанавливают все подробности убийства.

Ранее на Васильевском острове в Петербурге обнаружили тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову. Об этом стало известно утром в понедельник, 15 января. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, в том числе криминалисты. Отмечается, что возле трупа лежало табельное оружие.

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#мужчины
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#дома
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Москвич сломал половой член во время агрессивного секса
15 января 2024, 21:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве мужчина попал в больницу после того, как повредил свой половой член во время агрессивного секса. Об этом сообщает «МК».
Согласно сообщению, все произошло 12 января в столичном районе Черемушки. Мужчина во время полового акта почувствовал сильнейшую боль во время полового акта. Женщина быстро вызывала скорую помощь. Пострадавший был экстренно госпитализирован с диагнозом «перелом члена». Врачи провели мужчину операцию. По предварительным данным, мужская функция пациента не пострадала, а прогнозы на полное выздоровление вполне благоприятные.

По словам мужчины, он нашел завернутый изолентой маленький пакетик. Развернув его, он обнаружил белый порошок и высыпал его себе в рот. После этого он почувствовал прилив сил и предложил своей девушке заняться сексом. Москвич заверил сотрудников полиции, что ранее никогда не употреблял наркотики.

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Пентагон подтвердил удар ракеты хуситов по контейнеровозу США в Красном море
15 января 2024, 20:24

Фото: iStock/Ivan Cholakov

В Центральном командовании США подтвердили информацию о нанесенном хуситами ударе по американскому контейнеровозу в Красном море. Об этом говорится в распространенном заявлении.
«Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл"»- говорится в сообщении Пентагона.

При этом уточняется, что команда судна не предоставила данных о пострадавших или о повреждении судна. Таким образом, контейнеровоз продолжил следовать по своему маршруту.

Напомним, ранее издание Reuters проинформировало о том, что судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

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#сша
#судно
#взрывы
#удар
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Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции
The Phuket News: в Таиланде пьяный украинец устроил дебош в полицейском участке
15 января 2024, 18:32

Фото: istock / BrianAJackson

В Таиланде задержали украинца, который в состоянии алкогольного опьянения устроит дебош в отделении полиции. Об этом информирует издание The Phuket News.

14 января турист явился в участок курорта Патонг на Пхукете и стал себя неадекватно вести. По словам сотрудников полиции, у мужчины произошла вспышка гнева и он бредил. Украинца взяли под стражу и доставили в местную больницу.

Врачи дали мужчине успокоительные, чтобы он мог прийти в себя. В полиции ждут, когда он отдохнет, чтобы предпринимать дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде утонул украинский турист, когда пытался переплыть расстояние в 600 м между островами Ко Чанг и Ко Ман Най. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#участок
#мужчины
#турист
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#украина
#таиланд
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Принадлежащее США судно поразили близ берегов Йемена
Reuters: Американское судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена
15 января 2024, 18:13

Фото: istock / Dikuch

Судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Об этом информирует издание Reuters.
Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские военные 13 января атаковали радиолокационную станцию хуситов в Йемене. В Пентагоне заявили, что удар был совершенно ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.

Напомним, что в ночь на 12 января британские и американские военнослужащие обстреляли особо важные военные объекты йеменских хуситов. Позже обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент страны Джозеф Байден. Отмечается, что повреждения получили более десяти объектов, среди которых площадки для запуска ракет, склады боеприпасов, и другие военные объекты.

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#сша
#море
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#корабль
#взрывы
#ракета
#йемен
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