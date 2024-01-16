На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Многократные взрывы раздались на военной базе США и у американского консульства в иракском городе Эрбиле, сообщает телеканал Al Jazeera. Ответственность за ракетный удар взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), причем организация подчеркивает, что уничтожила штаб-квартиры израильских ЦАХАЛ и «Моссад».

Стражи исламской революции заявляют, что они «уничтожили штаб-квартиру антииранских шпионских и террористических групп».По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.