На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7

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На севере Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Телеграм-канале.
«В 20:52 (15:52 мск) произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда — 5,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — говорится в публикации.
Отмечается, что толчки ощущались в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах республики, а также в городах Улан-Удэ и Северобайкальске.
«Никаких последствий землетрясение не имеет», — добавили в ведомстве.
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Диана Аванесян