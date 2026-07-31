Мощное землетрясение произошло в Италии на месте древнего подводного вулкана
В Неаполе зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 4,7. Информацию предоставил Национальный институт геофизики и вулканологии.
Как передаёт агентство ANSA, из‑за подземных толчков в отдельных районах южной части Италии пропало электричество и остановилось локальное железнодорожное сообщение. По информации газеты Il Messaggero, вероятные повреждения зафиксированы в прибрежном Поццуоли неподалёку от Неаполя. Сейчас специалисты проводят обследование территории и оценивают степень принесённого стихией ущерба. О пострадавших или жертвах сведений нет.
Согласно данным института, эпицентр землетрясения располагался на глубине 3 км в районе Флегрейских полей. Эта зона известна частыми небольшими сейсмическими событиями, так как там находится древний подводный вулкан. При этом ранее магнитуда землетрясений в этой местности не поднималась выше 4,0.
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