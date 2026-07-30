Мощное землетрясение произошло вблизи новозеландских островов
У берегов архипелага Кермадек северо-восточнее Северного острова Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки в Тихом океане 30 июля в 1:27 по московскому времени. Их магнитуда составила 5,9, а очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 830 километрах от столицы королевства Тонга Нукуалофа, в 813 километрах — от города Охонуа.
Ранее сообщалось, что при землетрясении магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю погибли не менее шести человек. Подземные толчки спровоцировали ряд ЧП, из-за которых десятки пострадавших доставили в больницы.
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