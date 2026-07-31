Подросток на питбайке разбился в ДТП в Карелии — МВД

31 июля 2026, 23:01

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Карелии. Несовершеннолетний водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся в кювет, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.