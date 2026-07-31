Подросток на питбайке разбился в ДТП в Карелии — МВД
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Карелии. Несовершеннолетний водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся в кювет, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
По предварительным данным ведомства, авария случилась около 14:50 по московскому времени на грунтовой дороге. Юноша, управляя питбайком, потерял контроль над техникой, в результате чего транспортное средство перевернулось. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Установили, что в момент ДТП на мотоцикле находилась пассажирка. Как уточнили в МВД, до приезда сотрудников ГИБДД отец забрал девушку с места аварии. В настоящее время ее личность выяснили, информация о состоянии здоровья уточняется.
Прокуратура Карелии организовала проверку по факту случившегося. В надзорном ведомстве заявили, что в ходе разбирательства установят причины и обстоятельства трагедии, а также дадут оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений среди малолетних.
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